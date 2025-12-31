Cuatro Ciénegas: Víctor Leija anuncia descuentos en impuesto predial

CUATRO CIENEGAS, COAHUILA.- El Ayuntamiento de Cuatro Ciénegas anunció una serie de incentivos para los contribuyentes que realicen a tiempo el pago del impuesto predial durante el primer trimestre del año, con el objetivo de fortalecer la recaudación municipal y continuar con los proyectos de infraestructura en el Pueblo Mágico.

Se otorgará un descuento del 15 por ciento a quienes acudan a saldar este impuesto durante enero; del 10 por ciento en febrero y del 5 por ciento en marzo. A partir de abril, cada municipio implementará sus propias estrategias para incentivar el pago, explicó la administración municipal.

El alcalde Víctor Leija Vega señaló que la cooperación de la ciudadanía será fundamental para sustentar obras de pavimentación, recarpeteo y mejoras en agua potable, así como otros trabajos que han dado impulso al desarrollo del municipio durante el primer año de gobierno.

El Ayuntamiento hizo un llamado a los cieneguenses a aprovechar estos beneficios y acudir a la Presidencia Municipal para realizar el trámite a partir del 2 de enero, garantizando así la continuidad de acciones en favor de las familias y la imagen de Cuatro Ciénegas.

Durante el primer año de administración, el Ayuntamiento de Cuatro Ciénegas ha demostrado que una recaudación eficiente se traduce en resultados palpables, destinando los recursos del predial a obras que han mejorado la infraestructura urbana y los servicios públicos. Gracias a la participación de los contribuyentes, se han logrado avances en pavimentación, recarpeteo y modernización del sistema de agua potable, fortaleciendo el desarrollo del municipio y elevando la calidad de vida de las familias.