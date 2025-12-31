Luis Alfonso González confirma avances en drenaje pluvial en Frontera

FRONTERA, COAHUILA.- El proyecto del drenaje pluvial en el Centro Familiar de Recreación (Cefare) está por llegar a su recta final, confirmó el director de Obras Públicas de Frontera, Luis Alfonso González Garza, quien adelantó que será la alcaldesa Sara Irma Pérez Cantú quien dará a conocer de manera oficial los avances y la entrega de esta obra.

Recordó que los trabajos iniciaron en 2025; sin embargo, factores como la logística, el abastecimiento de materiales y tiempos de los constructores retrasaron la fecha de entrega que estaba prevista para enero.

"Vienen buenas noticias, pero prefiero que la alcaldesa o el Gobernador Manolo Jimenez Salinas lo dé a conocer", expresó.

González Garza informó además que se concluyó la rehabilitación de la Plaza La Lagunita, un espacio que presentaba deterioro en sus juegos infantiles, áreas verdes, gradas, pintura y techumbre, por lo que se intervino de manera integral para garantizar un lugar digno de convivencia para las familias.

El funcionario agregó que continúan en marcha proyectos en distintos espacios públicos, con la intención de entregarlos en óptimas condiciones a la ciudadanía. Entre ellos destaca la Plaza 10 de Mayo, cuya finalización se estima para la segunda semana de febrero, dependiendo de la asignación de recursos y los tiempos propios de ejecución, al tratarse de obras más complejas.

"Buscamos que las plazas estén al cien por ciento para el disfrute de los fronterenses", recalcó el director Luis González.