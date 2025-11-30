Joven ebrio choca barda y termina volcado en Ramos Arizpe

RAMOS ARIZPE, COAHUILA.– La madrugada de este lunes, un joven de 26 años provocó un aparatoso accidente luego de conducir en estado de ebriedad y a exceso de velocidad sobre la calle Óscar Flores Tapia, a la altura de las canchas de la colonia El Cura.

¿Qué ocurrió?

De acuerdo con los primeros reportes, el hombre perdió el control al tomar una curva, impactó de lleno contra una barda y posteriormente terminó volcado. Pese a lo aparatoso del percance, el conductor viajaba solo y resultó con lesiones menores.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

El hombre se negó a ser trasladado a un hospital para recibir atención médica, por lo que fue detenido en el lugar por elementos de la Policía Municipal debido a su estado etílico y la responsabilidad en el accidente.

Autoridades reiteraron el llamado a evitar manejar bajo los efectos del alcohol, pues situaciones como esta ponen en riesgo no solo la vida del conductor, sino la de terceros.