Vuelca cisterna en el libramiento Óscar Flores Tapia; se derrama Fidel y frena la circulación.

Ramos Arizpe, Coahuila.– Una cisterna utilizada para el desazolve de aguas negras volcó la mañana de este martes sobre el libramiento Óscar Flores Tapia, luego de que una de sus llantas traseras del lado derecho explotara cuando la unidad circulaba de oriente a poniente.

De acuerdo con el reporte de los cuerpos de emergencia, el vehículo procedente de la empresa Marshall y que se dirigía a vaciar su contenido, perdió el control tras el percance con el neumático, quedando recostado sobre el lado del conductor.

En el lugar fue localizado el chofer, un hombre que se identificó como operador de la unidad, el cual fue valorado por paramédicos. A pesar del impacto, no presentó lesiones y se negó a ser trasladado a un hospital, permaneciendo en la zona para colaborar con las autoridades.

Asimismo, elementos de protección civil informaron sobre un derrame activo de diésel y aceite de motor que afectó aproximadamente 90 metros lineales. Ante esto, personal de emergencias trabaja en el sitio para contener la fuga y evitar riesgos mayores. Como medida preventiva, se cortó la energía eléctrica del tractocamión involucrado.

Las labores para retirar la cisterna y normalizar el tránsito continuarán durante las próximas horas, mientras autoridades revisan las condiciones mecánicas de la unidad y determinan responsabilidades.