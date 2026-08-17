Cae de cuatrimoto Sufre herida en cráneo

Un hombre de 30 años resultó lesionado tras caer aparatosamente de una cuatrimoto cuando circulaba como acompañante por calles del barrio El Panteón, en esta ciudad.

¿Cómo ocurrió el accidente?

El accidente ocurrió sobre la calle Niños Héroes, en su cruce con Álamos, donde elementos del Mando Coordinado de Seguridad Pública Municipal, al mando del director José Ponce Sánchez, tomaron conocimiento de los hechos durante la tarde de este lunes.

De acuerdo con lo informado por Remedios N, conductor de la cuatrimoto, dijo que al pasar por un bordo, su hijastro, identificado como Miguel N, perdió el equilibrio y cayó aparatosamente.

Detalles del herido

Miguel N, de 30 años de edad y habitante del barrio Los Terreros, como consecuencia de la aparatosa caída, resultó con una herida en el parietal de aproximadamente 5 centímetros.

Ante la situación, se solicitó la presencia de paramédicos de la Benemérita Cruz Roja Mexicana, quienes brindaron atención al lesionado que presuntamente se encontraba bajo el influjo del alcohol.

El herido sería trasladado al nosocomio más cercano para recibir valoración médica, mientras elementos de Seguridad Pública tomaron conocimiento del accidente.