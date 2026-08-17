Cateo deja marihuana y un detenido en Rosita

NUEVA ROSITA, COAH.- Un operativo de la Fiscalía General del Estado, Delegación Carbonífera, con apoyo de autoridades estatales y federales, derivó en el aseguramiento de marihuana y la detención de una persona durante un cateo realizado en este municipio.

Cumpliendo con instrucciones del fiscal general del estado, Mtro. Federico Fernández Montañez, y tras recibir diversos reportes ciudadanos relacionados con la posible venta y consumo de narcóticos, se iniciaron las diligencias pertinentes.

Acciones de la autoridad

Como resultado del cateo, las autoridades policiacas incautaron una sustancia con características propias de la marihuana, la cual fue puesta a disposición de la autoridad competente para su pesaje; de igual forma, fue detenida una persona.

El individuo quedó a disposición de un agente del Ministerio Público del Fuero Común, dado a los hechos, autoridades que determinarán su situación jurídica.

Detalles confirmados

Cabe señalar que estas diligencias forman parte de las acciones permanentes realizadas por las corporaciones de los tres niveles de gobierno para combatir la delincuencia y los índices de inseguridad.