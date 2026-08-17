Cuatro lesionados tras choque entre tráiler y taxi en la Federal 57

NAVA, COAH.- Cuatro personas resultaron lesionadas luego de un accidente entre un tráiler y un taxi registrado sobre la carretera Federal 57, en el tramo Nava-Piedras Negras, a la altura de la colonia Río Escondido, pasando el sector conocido como La Corona.

El accidente ocurrió alrededor de las 11:39 de la mañana, cuando el taxi circulaba hacia Piedras Negras por el carril de baja y, aparentemente, se encontró con el paso de un tráiler que circulaba por el carril de alta. El conductor del automóvil, Diego Sánchez, realizó una maniobra para evitar el impacto, perdió el control y terminó saliendo de la carretera.

El accidente y sus consecuencias

En el taxi viajaban el conductor Diego Sánchez Delgado, de 28 años, y sus acompañantes Maribel Aguiñaga Valdés, de 49 años, e Itzel Rodríguez Bautista, de 27 años. También resultó lesionado el conductor del tráiler, José Juan Goyaz González, de 52 años.

Paramédicos acudieron al lugar para brindar atención a los involucrados y, debido a las lesiones, las dos mujeres fueron trasladadas a la Clínica 11 del IMSS. De manera preliminar, se informó que una de las personas presentó una fractura sin exposición, mientras que los demás involucrados sufrieron diversas lesiones.

Investigación en curso

Las circunstancias exactas del accidente y las responsabilidades serán determinadas mediante las diligencias correspondientes.