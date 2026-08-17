Exige empresaria den la cara a Frichem

La directora de la Biblioteca Pape y titular de la Fundación Pape, Gloria M. Benavides, exigió a los directivos de la Fundación Frichem dar la cara y explicar el destino de los recursos recibidos para apoyar a los animales.

El reclamo surgió luego de que la directora de la Fundación Frichem publicara el pasado domingo por la noche un video en sus redes sociales, en el que aseguró que no se encuentra prófuga de la justicia y que acudiría ante la Fiscalía del Estado para presentar pruebas a su favor y demostrar que las acusaciones por maltrato y secuestro animal son falsas.

La publicación generó una serie de reclamos y señalamientos por parte de usuarios de redes sociales, entre ellos el de Benavides, quien cuestionó públicamente a los responsables de la fundación. "Todos los que dimos nuestro dinero y confiamos en ustedes para que lo usaran para los perritos estamos esperando una explicación. Está una persona presa por su culpa, den la cara", escribió.

El señalamiento se sumó a los cuestionamientos de personas, empresas e instituciones que durante los últimos años apoyaron a la asociación y que ahora demandan información sobre el destino de los recursos aportados.

Acciones de la autoridad

Los reclamos se producen en medio de las acusaciones relacionadas con presuntos actos de maltrato y secuestro animal, por los que las autoridades mantienen abierta una investigación. Hasta el momento, los cuestionamientos en redes sociales se centran también en la necesidad de que los responsables de la fundación aclaren públicamente la situación y expliquen el manejo de los recursos destinados al cuidado de los animales.