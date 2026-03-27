4 lesionados les truena llanta y vuelcan en 'El Cañon'

CUATRO CIÉNEGAS, COAH.— Una aparatosa salida de camino que terminó en volcadura sobre la carretera estatal número 20, en el tramo que conecta Cuatro Ciénegas con Ocampo, movilizó la mañana de este viernes a corporaciones de auxilio y seguridad.

El percance ocurrió antes de las 09:00 horas, a la altura del kilómetro 05+100, cerca de la zona conocida como "El Cañón", donde automovilistas que pasaban por el sitio reportaron una camioneta Ford Ranger de color gris, severamente dañado y fuera de la cinta asfáltica.

De manera inmediata, autoridades se movilizaron al lugar y encontraron destrozada la Ranger, a orillas de la carretera orientado en sentido sur a norte.

En el lugar se encontraba el conductor, Fernando Valentín Gutiérrez Rodríguez, de 51 años, vecino de la colonia Independencia en Monclova, quien informó a las autoridades que viajaba acompañado de cuatro compañeros de trabajo rumbo a Ocampo.

Uno de ellos, Alejandro Ramírez Garza, de 24 años, presentaba una herida leve en la cabeza, por lo que fue atendido por personal de Protección Civil de Cuatro Ciénegas.

El resto de los pasajeros fue trasladado al Hospital General para una valoración más completa, debido a la posibilidad de lesiones internas ocasionadas por la fuerza del accidente.

De acuerdo con la versión del propio conductor, circulaban de norte a sur a velocidad considerable cuando escuchó un fuerte estallido en una de las llantas, lo que habría provocado el descontrol total del vehículo.

Tras perder el dominio del volante, la unidad invadió el carril contrario y comenzó a dar varias volteretas sobre la carretera, hasta finalmente quedar sobre sus cuatro ruedas a orillas de la carpeta asfáltica.

Autoridades exhortaron a los automovilistas a extremar precauciones y revisar las condiciones mecánicas de sus vehículos antes de viajar por tramos carreteros de alta velocidad.