Fortalecen atención a víctimas de violencia de género con seminario en Saltillo

ALLENDE, COAH.- Integrantes de la comunidad y brigadistas participaron en el Tercer Seminario para Agrupamientos Violeta y Enlaces de la Unidad de Género en Saltillo, con el objetivo de fortalecer sus conocimientos y protocolos para atender casos de violencia de género.

El Tercer Seminario para Agrupamientos Violeta

Durante el encuentro, los participantes recibieron formación especializada para poder brindar apoyo más humano y seguro a quienes enfrentan situaciones de riesgo, mejorando sus habilidades y estrategias de actuación dentro de la comunidad.

Objetivos del seminario

Con esta preparación, la ciudadanía de Allende busca generar confianza y solidaridad, promoviendo espacios más seguros y cercanos para las mujeres, y trabajando de manera organizada para brindar atención eficaz y protección a quienes más lo necesitan.