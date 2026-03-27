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Coahuila

Fortalecen atención a víctimas de violencia de género con seminario en Saltillo

Brigadistas y comunidad de Allende refuerzan protocolos y capacitación para brindar apoyo más seguro y humano.

Por Alberto Ibarra Riojas - 27 marzo, 2026 - 11:21 a.m.
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      ALLENDE, COAH.- Integrantes de la comunidad y brigadistas participaron en el Tercer Seminario para Agrupamientos Violeta y Enlaces de la Unidad de Género en Saltillo, con el objetivo de fortalecer sus conocimientos y protocolos para atender casos de violencia de género.

      El Tercer Seminario para Agrupamientos Violeta

      Durante el encuentro, los participantes recibieron formación especializada para poder brindar apoyo más humano y seguro a quienes enfrentan situaciones de riesgo, mejorando sus habilidades y estrategias de actuación dentro de la comunidad.

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      Objetivos del seminario

      Con esta preparación, la ciudadanía de Allende busca generar confianza y solidaridad, promoviendo espacios más seguros y cercanos para las mujeres, y trabajando de manera organizada para brindar atención eficaz y protección a quienes más lo necesitan.

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