Ecoparque Monclova permanecerá cerrado en Semana Santa por requerimientos de PROFEPA.

El Ecoparque Monclova permanecerá cerrado durante el actual periodo vacacional de Semana Santa, luego de que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) emitiera una serie de requerimientos en materia ambiental y de bienestar animal.

La información fue dada a conocer por el alcalde Carlos Villarreal Pérez, quien explicó que las observaciones de la autoridad federal obligan a realizar adecuaciones para cumplir con la normativa vigente, lo que limita temporalmente la operatividad del espacio.

El edil señaló que, si bien esta situación impacta en la actividad turística, especialmente en una temporada alta como Semana Santa, es necesario dar seguimiento a los lineamientos establecidos.

"Sí pega en el turismo, pero es importante que como autoridad demos seguimiento en todos los espacios públicos. En el caso del Ecoparque también recibimos requerimientos en materia ambiental y animal, por lo que debemos cumplirlos para que sea en beneficio de todos", expresó.

Villarreal Pérez reconoció que el Ecoparque es uno de los principales atractivos para miles de visitantes durante este periodo; sin embargo, subrayó la importancia de que tanto el gobierno municipal como la iniciativa privada trabajen en conjunto para garantizar que estos espacios cumplan con la ley.

Acciones de la autoridad

Previamente, en sesión de Cabildo, el alcalde informó a los regidores que los requerimientos de PROFEPA son de carácter técnico y que ya se realizan las adecuaciones necesarias.

Explicó que el Ecoparque está registrado ante la Secretaría del Medio Ambiente y la propia PROFEPA como santuario ambiental, por lo que debe cumplir estrictamente con disposiciones relacionadas con la protección de especies y su hábitat.

Detalló que, al tratarse de un espacio donde se resguardan animales fuera de su entorno natural, es indispensable reforzar las condiciones de cuidado y bienestar, lo que ha derivado en las actuales limitaciones para su operación.

Impacto en la comunidad

Finalmente, indicó que se encuentran en la etapa final de las adecuaciones y se prevé que estas sean aprobadas durante el presente semestre, con la intención de que el Ecoparque pueda reabrir sus puertas en el próximo periodo vacacional.