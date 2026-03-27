Reubicarán oficina de pasaportes en Monclova para mejorar atención y ampliar capacidad.

Después de más de dos décadas operando en el cruce del bulevar Francisco I. Madero y la calle Washington, en la colonia Guadalupe de Monclova, la oficina de trámite de pasaportes mexicanos será reubicada a la Zona Centro del municipio, con el objetivo de ofrecer un servicio más eficiente y acorde a la alta demanda.

El cambio responde al crecimiento sostenido en el número de solicitudes, ya que actualmente se atienden más de 100 trámites diarios en un espacio que ha resultado insuficiente.

Además, la modernización incluirá la incorporación de nueva tecnología digital, lo que exige instalaciones más amplias y funcionales.

La información fue dada a conocer por el secretario del Ayuntamiento, Alberto Medina, quien explicó que este movimiento también forma parte de un reacomodo interno en las direcciones de Relaciones Exteriores y Ecología, donde únicamente se realizó un cambio de titulares.

En ese sentido, Óscar Aguilar, quien anteriormente se desempeñaba como director de Ecología, asumirá la titularidad de la oficina de Relaciones Exteriores, tras completar un proceso de capacitación de dos semanas y la aprobación de un examen.

Medina destacó que la oficina de Monclova es considerada la más productiva del estado, razón por la cual se busca fortalecer su operación mediante una nueva ubicación.

Acciones de la autoridad

La Zona Centro se perfila como la opción más viable, debido a su accesibilidad y cercanía con instituciones bancarias, lo que facilitará los trámites a los usuarios.

No obstante, también se analiza la posibilidad de ubicarla en las inmediaciones de un centro comercial que cuente con amplio estacionamiento, lo que representaría otra alternativa favorable para la ciudadanía.

Finalmente, el funcionario señaló que durante el presente año se realizarán los ajustes necesarios para concretar la reubicación y garantizar un servicio de mayor calidad en un espacio más adecuado.