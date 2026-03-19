Motociclista provoca accidente en calle Presidente Juárez de Múzquiz

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- La mañana de este jueves se registró un accidente vial en la calle Presidente Juárez esquina con Colegio Militar, donde un motociclista resultó responsable de la colisión.

Elementos del Mando Coordinado de Seguridad Pública Municipal acudieron al lugar como primeros respondientes para atender la situación.

En el sitio se encontraba Juan Pedro N., de 40 años de edad, quien explicó que circulaba en vía libre de Sur a Norte por Presidente Juárez.

Al encender el intermitente para girar hacia la derecha, un motociclista intentó rebasarlo por la misma lateral, lo que ocasionó el impacto.

El conductor de la motocicleta fue identificado como Javier N., quien reconoció su responsabilidad en el accidente.

La colisión dejó daños materiales en los vehículos involucrados, pero por fortuna no se registraron personas lesionadas.

Tras dialogar en el lugar, ambas partes llegaron a un acuerdo de reparación de daños.

El convenio fue firmado en presencia de las autoridades, quienes constataron que la situación se resolviera de manera pacífica y sin necesidad de trasladar el caso a instancias judiciales.

Con este acuerdo, se evitó un proceso legal mayor y se garantizó la reparación de los daños ocasionados.

Las autoridades reiteraron la importancia de conducir con precaución y respetar las normas de tránsito para prevenir accidentes en la vía pública.