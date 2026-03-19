A 15 años: Claman justicia por matanza en Allende, Coahuila

ALLENDE, COAH. — En una jornada marcada por el respeto, la exigencia de justicia y la memoria colectiva, familiares de personas desaparecidas, integrantes de colectivos y autoridades de los tres niveles de gobierno participaron este miércoles en el XV Memorial por los hechos violentos ocurridos en marzo de 2011 en este municipio y la región norte de Coahuila.

La ceremonia se llevó a cabo poco después de las 10:00 horas en el Obelisco de los Desaparecidos, ubicado en la entrada de Allende, sobre el camellón de la carretera Morelos-Allende, donde se congregaron decenas de personas para honrar a las víctimas y reiterar que su ausencia sigue presente en la vida de la comunidad.

Convocados por la asociación civil Alas de Esperanza, familiares de víctimas y colectivos como Voz que Clama Justicia por Personas Desaparecidas, Rastreadoras Nacionales de Desaparecidas (RENADES) y Familias Unidas en la Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas (FAMUN) coincidieron en la necesidad de mantener viva la memoria como un acto de resistencia y conciencia social.

Acciones de la autoridad

Durante el encuentro, se subrayó que recordar no es un ejercicio del pasado, sino una herramienta para construir un futuro distinto, fortalecer el tejido social y evitar la repetición de hechos que marcaron profundamente a la región.

En la ceremonia participaron representantes religiosos, como el padre Rafael Castillo Guillén y el pastor Santos Elías Casanovas, quienes ofrecieron mensajes de consuelo y esperanza, además de autoridades estatales y municipales. Entre ellos, la maestra Jafia Pacheco Valtierra, titular de la Dirección de Derechos Humanos del Gobierno del Estado, en representación del Ejecutivo estatal; el alcalde de Allende, Ricardo Alfonso Treviño, y José Ángel Herrera, titular de la Fiscalía de Personas Desaparecidas de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Coahuila.

Testimonios de las familias

Sin embargo, fueron las voces de las familias las que marcaron el tono más contundente del memorial. "No queremos que este memorial sea solo piedra y placa, queremos que sea un recordatorio constante para las autoridades de que su omisión costó vidas", expresó Rosa Zamarripa Castillo, integrante del colectivo Alas de Esperanza, al señalar que, a 15 años de los hechos, el dolor persiste y la justicia sigue pendiente.

Con voz firme, recordó que el miedo que durante años obligó al silencio se ha transformado en una fuerza colectiva impulsada por el amor y la memoria. "No estamos aquí para pedir un favor, estamos aquí para exigir que la verdad se mantenga viva", sostuvo.

Zamarripa enfatizó que, aunque el perdón es una decisión personal, la justicia es una obligación del Estado, al tiempo que llamó a las autoridades a garantizar que ninguna otra familia en Coahuila vuelva a vivir el terror que marcó a Allende.

En otro de los momentos más emotivos, Andrea Ramos Salas, también integrante de Alas de Esperanza, alzó la voz para recordar que detrás de cada expediente hay historias de vida truncadas y familias que continúan esperando respuestas.

"No estamos aquí para ser una cifra más, estamos aquí para exigir que la justicia deje de ser una promesa lejana", expresó.

Ramos Salas evocó la desaparición de su padre, Rogelio Ramos Hernández, así como de Amado Gallegos Cárdenas y José Cuevas Sánchez, elementos de la Policía Municipal de Piedras Negras que desaparecieron el 13 de julio de 2009.

"Salieron a cumplir con su deber y no regresaron. Desde entonces, el tiempo se detuvo para nuestras familias", dijo, al subrayar que no los recuerdan por la forma en que fueron arrebatados, sino por la vida que construyeron y la valentía con la que enfrentaron su labor.

La activista destacó que, al igual que las familias de Allende, en Piedras Negras han aprendido a vivir con la ausencia, enfrentando diariamente el peso de las sillas vacías y las preguntas sin respuesta.

"Compartimos el dolor, pero también la fuerza. El crimen intentó borrar sus nombres, pero nosotros estamos aquí para pronunciarlos con orgullo", afirmó.

Durante su intervención, insistió en que la verdadera conmemoración no se limita a actos protocolarios, sino que debe reflejarse en acciones concretas: búsqueda efectiva, transparencia en las investigaciones y garantías de no repetición.

El acto concluyó con un llamado generalizado a la unidad, la solidaridad y la construcción de un futuro en paz, donde la memoria colectiva se mantenga como un pilar para la justicia y la dignidad de las víctimas.

A 15 años de los hechos, Allende no olvida. Y en la voz de sus familias, la exigencia permanece: verdad, justicia y nunca más.