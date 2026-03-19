Sentencia condenatoria por lesiones graves a individuo de Nueva Rosita

SABINAS, COAH.- En días recientes, la Fiscalía General del Estado, a través de la Delegación Carbonífera y su Unidad de Investigación y Litigación de Nueva Rosita, obtuvo una sentencia condenatoria en contra de Juan Francisco N por el delito de lesiones graves, tras provocar una cicatriz permanente en el rostro de la víctima.

El proceso fue encabezado por el Delegado Regional, Mtro. Diego Garduño, quien destacó la labor de los agentes del Ministerio Público en el esclarecimiento de los hechos.

Los sucesos ocurrieron el 26 de febrero de 2022 en un domicilio de la colonia Sarabia, en Nueva Rosita, donde Fermín N resultó lesionado.

De acuerdo con las investigaciones, durante una reunión se generó una discusión que derivó en violencia, cuando el acusado arrojó una botella de vidrio contra la víctima, ocasionándole heridas punzocortantes en el rostro.

El cúmulo probatorio presentado por la Fiscalía incluyó testimoniales y múltiples dictámenes periciales, los cuales acreditaron más allá de toda duda razonable la responsabilidad del imputado.

Con base en estas pruebas, el Juez Penal dictó sentencia condenatoria, imponiendo una pena de tres años y cuatro meses de prisión, además de una multa, caución y la obligación de reparar el daño en favor de la víctima.

La resolución judicial representa un paso importante en la atención a las víctimas y en la aplicación de la justicia.

La Fiscalía subrayó que este tipo de sentencias buscan no solo sancionar al responsable, sino también garantizar la reparación integral del daño causado.

Con estas acciones, la Fiscalía General del Estado refrenda su compromiso de procurar justicia y brindar atención a quienes han sido afectados por hechos delictivos, fortaleciendo la confianza ciudadana en las instituciones y reafirmando su labor en el esclarecimiento de los casos.