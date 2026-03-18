Coahuila avanza hacia la jornada laboral de 40 horas

La reducción gradual de la jornada laboral en México ya está en ruta de implementación y traerá beneficios directos para los trabajadores, sus familias y, a largo plazo, para la productividad de las empresas", afirmó la secretaria del Trabajo en Coahuila, Nazira Zogbi Castro, al destacar que el estado ya trabaja en la transición hacia la reforma constitucional que reducirá la semana laboral de 48 a 40 horas.

La funcionaria recordó que esta reforma fue avalada por unanimidad tanto en la Cámara Alta como en la Cámara Baja, por lo que su aplicación ya se encuentra en fase de transición. Explicó que el primer ajuste entrará en vigor a partir del 1 de enero de 2027, cuando las empresas deberán reducir la jornada de 48 a 46 horas semanales. Posteriormente, en 2028 la jornada será de 44 horas, en 2029 bajará a 42 horas, y finalmente en 2030 deberá quedar establecida en 40 horas semanales.

Nazira Zogbi señaló que, por instrucción del gobernador Manolo Jiménez Salinas, la Secretaría del Trabajo mantiene cercanía con el sector empresarial para acompañarlo en este proceso y promover ejercicios piloto que permitan identificar cómo adaptarse a la nueva disposición sin afectar la operación. Indicó que actualmente existen empresas que ya laboran con jornadas de 45 horas, por lo que el principal enfoque estará en aquellas que aún mantienen turnos de 48 horas, a fin de que estén listas para el primer ajuste.

Ante la inquietud de si esta reforma podría generar una baja en la productividad, la secretaria sostuvo que el efecto debe ser el contrario, ya que jornadas más cortas obligarán a optimizar el tiempo de trabajo. Explicó que para lograrlo será clave fortalecer la capacitación, detectar tiempos muertos, revisar procesos internos y atender necesidades de mantenimiento en maquinaria, de manera que las empresas puedan sostener o incluso mejorar su nivel de producción durante las horas efectivamente laboradas.

Finalmente, subrayó que el periodo de transición fue diseñado precisamente para que tanto autoridades como empresas analicen los factores que pudieran impactar la productividad y tomen decisiones a tiempo, evitando llegar sin preparación a las fechas establecidas por la reforma.