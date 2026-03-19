Volcadura de tráiler provoca choque múltiple y caos vial en la Saltillo–Monterrey

Ramos Arizpe, Coahuila.- La volcadura de un tráiler durante la madrugada de este jueves desató una serie de choques en cadena sobre la carretera Saltillo–Monterrey, generando un importante congestionamiento vehicular en la zona.

El incidente ocurrió en el tramo de Ojocaliente, en la conexión con el libramiento norponiente, cerca de las 04:00 horas. De acuerdo con los primeros reportes, la unidad de carga, que transportaba productos lácteos como leche, crema y yogurt, perdió el control al tomar una curva, presuntamente debido al exceso de velocidad, y terminó volcada sobre la vialidad.

¿Cómo ocurrió el accidente?

La presencia del tráiler atravesado sobre la carpeta asfáltica obligó a los automovilistas que circulaban detrás a frenar de manera repentina, lo que derivó en una carambola. Un segundo tractocamión impactó una camioneta, que fue proyectada contra otro vehículo, mientras que un tercer tráiler también se vio involucrado al no alcanzar a detenerse.

En total, seis unidades participaron en el accidente: cinco vehículos que colisionaron entre sí y el tráiler que volcó.

A pesar de lo aparatoso del percance, el operador de la unidad únicamente presentó golpes leves y no requirió traslado hospitalario. Las autoridades no reportaron personas con lesiones graves.

Impacto en la comunidad

El accidente provocó afectaciones por varias horas en esta importante vía, donde se registraron largas filas de vehículos que se extendieron hasta Ramos Arizpe, con tránsito lento y por momentos detenido.

Fue hasta alrededor de las 08:00 horas cuando comenzaron las maniobras para retirar tanto las unidades dañadas como la carga esparcida, logrando liberar la circulación tras casi cuatro horas de trabajo.