Cortesía de motociclista Clase de manejo termina en choque

FRONTERA, COAH.- Un accidente vial se registró la noche de ayer en calles de la colonia Guadalupe Borja, en Ciudad Frontera, luego que un menor de edad, a bordo de una moto, se impactó contra un vehículo en el que se impartían lecciones de manejo, lo que provocó la movilización de cuerpos de emergencia y autoridades.

El percance ocurrió sobre la calle Francisco de Luna, antes de llegar a Antonio Olivares, cuando un automóvil Hyundai color rojo redujo la velocidad al aproximarse a un bordo mal señalizado. Fue en ese momento cuando una motocicleta, que circulaba a exceso de velocidad y sin la debida precaución, se estrelló directamente contra la parte trasera del vehículo.

¿Cómo ocurrió el accidente?

Tras el impacto, el conductor del automóvil fue señalado inicialmente como presunto responsable y resultó lesionado, por lo que paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar para brindarle atención prehospitalaria. Posteriormente fue trasladado a un hospital, donde quedó bajo observación médica.

El automovilista fue identificado como Ángel Daniel, de 41 años, quien explicó a las autoridades que se encontraba impartiendo una lección práctica de manejo a una jovencita, motivo por el cual circulaba a baja velocidad en la zona.

Por su parte, el motociclista fue identificado como Johann Leonardo 'N', de apenas 16 años de edad, quien también resultó lesionado tras el choque. Socorristas de la Cruz Roja le brindaron los primeros auxilios en el sitio y lo trasladaron a un hospital cercano para su valoración médica.

Acciones de la autoridad

Elementos de Control de Accidentes acudieron para tomar conocimiento del hecho, realizar el peritaje correspondiente y deslindar responsabilidades legales derivadas del accidente.

El incidente dejó daños materiales considerables y obligó a suspender la lección de manejo, quedando como un nuevo llamado a la prudencia vial, especialmente entre conductores jóvenes y motociclistas.