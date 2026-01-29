Incendio en vivienda abandonada moviliza a bomberos en Ramos Arizpe

Ramos Arizpe, Coahuila.- Elementos del cuerpo de Bomberos atendieron el incendio de una vivienda ubicada entre la avenida Ancones y la calle Juchitán, en la colonia Jardines de Analco, donde por fortuna no se localizaron personas al interior del inmueble.

El incendio ocurrió en la colonia Jardines de Analco, donde la vivienda estaba deshabitada.

De acuerdo con el reporte preliminar, al momento del siniestro la casa se encontraba deshabitada y únicamente presentaba acumulación de basura, lo que facilitó la propagación del fuego.

Las autoridades confirmaron que la causa del incendio fue un corto circuito.

Mientras los bomberos realizaban las labores de control y enfriamiento, arribó un hombre que se identificó como propietario del domicilio, quien señaló que había prestado la vivienda a terceras personas.

Se exhorta a la ciudadanía a mantener seguros los inmuebles desocupados.

