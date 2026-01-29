Subasta de AHMSA ya tiene fecha: será el 27 de febrero

El Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Concursos Mercantiles, con sede en la Ciudad de México, ha formalizado el calendario y los lineamientos para la subasta y venta de los activos de Altos Hornos de México (AHMSA). Tras la certificación emitida el 28 de enero de 2026, se confirma que el proceso entra en su fase definitiva de ejecución, buscando la reactivación de la unidad productiva y el cumplimiento de las obligaciones con los acreedores.

Calendario de subasta AHMSA

El cronograma oficial establece que el 9 de febrero de 2026 se realizará la publicación de la convocatoria ajustada y se abrirá el registro para que los inversionistas interesados presenten sus cartas de intención y documentos de preclasificación. Esta etapa inicial es fundamental, ya que los postores deberán demostrar solvencia y capacidad técnica antes de avanzar a la puja por los activos de la acerera.

El proceso de selección será estricto y rápido: la fecha límite para manifestar interés formal es el 16 de febrero. Tras una revisión jurídica, el juzgado notificará quiénes han sido preclasificados el día 22 de febrero, otorgando un breve margen para aclaraciones que concluye el 25 de febrero.

Audiencia pública para subasta de AHMSA

Únicamente aquellos que logren acreditar su garantía de seriedad y personalidad jurídica antes del cierre del 26 de febrero podrán participar en la audiencia final de posturas. El evento decisivo, la audiencia pública para la recepción de posturas, está programada para el 27 de febrero de 2026 a las 10:00 horas. Esta sesión se llevará a cabo en el Auditorio del Edificio Sede del Poder Judicial de la Federación en la Ciudad de México.

De manera paralela, se ha confirmado la entrega de la base de datos de la PROFEDET con el cálculo de las indemnizaciones laborales, asegurando que los derechos de los trabajadores sean una prioridad en la resolución de este concurso mercantil.