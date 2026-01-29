Huye tras choque; se delata en redes

FRONTERA, COAH.- Indignación vecinal y debate ciudadano provocó una conductora que, tras chocar contra un vehículo debidamente estacionado en la colonia Bellavista, optó por huir del lugar y posteriormente exhibir el hecho en redes sociales como si se tratara de una anécdota.

El percance se registró sobre la calle Durango, cuando una joven que se desplazaba a bordo de una camioneta Chevrolet color gris, con dirección al sur del municipio, perdió el control del volante al no tomar las debidas precauciones ni respetar la señalización vial.

La unidad terminó impactándose contra la parte trasera de un automóvil Mercedes-Benz C280 color perla, el cual se encontraba correctamente estacionado. El choque dejó considerables daños materiales y generó molestia entre vecinos del sector, quienes escucharon el fuerte impacto durante la noche.

Lejos de detenerse para responder por los daños ocasionados, la conductora emprendió la huida. Minutos después, la propia responsable difundió en redes sociales un mensaje en el que admitía haber chocado y huido por miedo, reconociendo incluso que no verificó el estado del vehículo afectado.

La usuaria identificada como Jackyy Godinaa compartió su testimonio de forma pública, lo que permitió a las autoridades contar con datos suficientes para iniciar labores de identificación y ubicación de la presunta responsable.

No obstante, autoridades señalaron que en ese momento no fue posible proceder legalmente en su contra, al no existir flagrancia del delito. Por tal motivo, se recomendó al propietario del vehículo dañado acudir ante el Ministerio Público para interponer la denuncia correspondiente y dar seguimiento legal al caso.

Indignación en la comunidad

El hecho generó un amplio debate entre ciudadanos, quienes cuestionaron la imprudencia al volante y la ligereza con la que el incidente fue difundido en redes sociales, sin considerar las posibles consecuencias legales.