Desaparece Juan Andrade en la colonia Libertad; familiares señalan a una mujer como sospechosa

La familia de Juan Andrade Sandoval, un hombre de 52 años habitante de la colonia Libertad en el municipio de Castaños, solicita el apoyo urgente de la ciudadanía para dar con su paradero. Según informaron sus allegados, la última vez que se tuvo contacto directo con él fue hace aproximadamente dos semanas. Juan vivía solo, pero mantenía una comunicación constante con sus padres, quienes residen en un ejido cercano; fue precisamente la interrupción de este contacto habitual lo que encendió las alarmas entre sus familiares.

La denuncia ante las autoridades

De acuerdo con el testimonio de su sobrino, existe una preocupación fundada de que Juan pueda estar retenido contra su voluntad. Se informó que en los días previos a su desaparición, el señor Andrade Sandoval fue visto en compañía de una mujer. Los familiares sospechan que esta persona podría estar aprovechándose de su situación para cobrar la pensión que Juan recibe a través de una tarjeta bancaria, un método de pago que facilita el manejo del dinero sin necesidad de que el titular se presente físicamente, a diferencia de años anteriores. Ante esta situación, la familia ya ha interpuesto la denuncia formal ante el Ministerio Público y la Fiscalía del Estado en Castaños.

Acciones de búsqueda por parte de la familia

Los hermanos y sobrinos del desaparecido se encuentran organizados en las labores de búsqueda, motivados especialmente por la angustia de sus padres, adultos mayores que esperan noticias sobre su hijo. Temen que, debido a su forma de ser confiada, Juan esté siendo víctima de un abuso económico bajo condiciones de encierro. Se pide a cualquier persona que tenga información relevante sobre la ubicación de Juan Andrade Sandoval, o que haya visto algo sospechoso en la colonia Libertad o sus alrededores, que se comunique con las autoridades locales. Cualquier dato, por pequeño que parezca, puede ser crucial para que Juan regrese sano y salvo con su familia, quienes continúan difundiendo su fotografía y detalles del caso a través de redes sociales para ampliar el alcance de la búsqueda.