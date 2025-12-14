Accidente en Saltillo: padre e hija quedan atrapados en volcadura

Un choque frontal provocado por la invasión de carril de una camioneta terminó con un automóvil compacto volcado frente a la UAAAN; bomberos y Cruz Roja realizaron un rescate con equipo hidráulico durante la madrugada.

Por: Marco Juárez

SALTILLO, Coahuila.- Un aparatoso accidente vial registrado la madrugada de este viernes frente a la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro movilizó a cuerpos de emergencia, luego de que un padre y su hija menor de edad quedaran prensados dentro de su automóvil tras una volcadura.

¿Cómo ocurrió el accidente?

Los hechos ocurrieron sobre la Calzada Antonio Narro, cuando una camioneta GMC Acadia que circulaba de poniente a oriente, presuntamente a exceso de velocidad y bajo los efectos del alcohol, invadió el carril contrario al tomar una curva, impactándose de frente contra un Pontiac Matiz.

Tras el fuerte choque, el vehículo compacto fue lanzado hacia la jardinera de la institución educativa, donde terminó volcado sobre uno de sus costados, con severos daños en la parte frontal. En su interior quedaron atrapados Jorge Eduardo Maldonado, de 33 años, y su hija Jimena, de 13.

Acciones de la autoridad

Elementos de seguridad de la universidad y conductores que transitaban por la zona intentaron auxiliar a los lesionados; sin embargo, al no poder liberarlos solicitaron apoyo al Sistema de Emergencias 911 alrededor de las 00:40 horas.

Bomberos y paramédicos de la Cruz Roja acudieron al sitio con equipo hidráulico y, tras varios minutos de maniobras, lograron retirar el techo del automóvil para rescatar a los ocupantes. Ambos fueron estabilizados en el lugar y posteriormente trasladados al Hospital Universitario para su atención médica.

Consecuencias del accidente

El conductor de la camioneta fue asegurado por agentes de la Policía Estatal y puesto a disposición del Ministerio Público, mientras una grúa retiró las unidades involucradas para restablecer la circulación y dar inicio a las investigaciones correspondientes.