Mujer muere tras choque en carretera Saltillo-Torreón

SALTILLO, Coah. - Una mujer de entre 20 y 30 años murió la mañana de este jueves luego de que el automóvil que conducía fuera impactado por una unidad de transporte de personal en la autopista Saltillo-Torreón.

¿Cómo ocurrió el accidente?

El accidente ocurrió en el kilómetro 25 de la vía de cuota, donde, de acuerdo con el peritaje preliminar de la Guardia Nacional, un camión de transporte de personal de Lipu chocó contra un vehículo compacto y lo sacó de la carretera.

Tras el impacto, ambas unidades terminaron fuera de la carpeta asfáltica.

Acciones de la autoridad

Paramédicos de Capufe acudieron al sitio y atendieron a varios trabajadores que viajaban en el transporte de personal, quienes resultaron ilesos. La conductora del automóvil murió en el lugar debido a la gravedad de las lesiones.

Detalles confirmados

Peritos de la Fiscalía realizaron las diligencias correspondientes y posteriormente trasladaron el cuerpo al Semefo. Las autoridades investigan las circunstancias del accidente para determinar responsabilidades.