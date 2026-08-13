Un día antes presumía cachorros

CASTAÑOS, COAH.– Apenas un día antes del operativo en el que fueron rescatados entre 50 y 60 perros en condiciones críticas, la Fundación Frichem, A.C., presumía en sus redes sociales a cuatro cachorros de tres meses que ofrecía en adopción responsable.

Las fotografías difundidas por la organización muestran a los pequeños René y Laika, entre los cuatro cachorros anunciados, con apariencia saludable, limpios y en buenas condiciones físicas, acompañados de un mensaje en el que Frichem los describía como "preciosos, juguetones y llenitos de amor".

La publicación señalaba que los cuatro cachorros eran de aproximadamente tres meses, de cruza schnauzer con chihuahua, y que se encontraban en adopción bajo los protocolos de la fundación.

La publicación contrasta con lo encontrado horas después dentro de las instalaciones de Frichem, ubicadas en la colonia Libertad de Castaños.

Surgen dudas por perros entregados para adopción

Tras conocerse las condiciones encontradas en el inmueble, también comenzaron a surgir cuestionamientos entre ciudadanos que anteriormente habían entregado animales a Frichem con la intención de que fueran rehabilitados o dados en adopción.

Uno de los casos que volvió a aparecer en redes sociales fue el de Blanquita.

En una publicación realizada en la página de Facebook de la Fundación Frichem, una mujer identificada como Bere Vargas Jiménez cuestionó públicamente a Lizbeth Almazán, directora de la organización, y pidió conocer el paradero de la perrita.

"Necesito que me des razón de Blanquita", escribió la usuaria, quien aseguró que nunca recibió fotografías de seguimiento y que se le había informado que la perrita había sido adoptada y vivía feliz en Houston, Estados Unidos.

La mujer exigió información sobre su destino y planteó directamente la posibilidad de que Blanquita hubiera muerto dentro de las instalaciones.

Hasta el momento, esa publicación constituye un señalamiento realizado por una usuaria en redes sociales, por lo que el destino de Blanquita deberá ser esclarecido con documentación y, en su caso, mediante la investigación correspondiente.

El cuestionamiento, sin embargo, se suma a las dudas que comenzaron a surgir después del operativo sobre el destino de animales que fueron entregados a la fundación bajo la expectativa de que serían protegidos y posteriormente colocados en hogares responsables.

De la promoción al rescate

La publicación de los cachorros representa ahora otro elemento que ha llamado la atención de los protectores de animales: mientras en redes sociales Frichem promocionaba ejemplares jóvenes y aparentemente saludables para adopción, en el mismo lugar fueron encontrados decenas de perros con un grave deterioro físico.

Las asociaciones que participaron en el rescate anunciaron que continuarán con las acciones legales para que se investiguen las condiciones en que permanecían los animales y se determine si existieron omisiones, maltrato o cualquier otra conducta constitutiva de delito.

El caso también abre interrogantes sobre los mecanismos de adopción, seguimiento y destino de los animales que durante años fueron entregados a la fundación.

Ahora serán las autoridades las encargadas de establecer qué ocurrió dentro del refugio, quién tenía bajo su responsabilidad a los animales y si existen responsabilidades legales.

Mientras tanto, los perros rescatados permanecen bajo el cuidado de asociaciones, particulares y veterinarios que buscan recuperar su salud y darles una segunda oportunidad.