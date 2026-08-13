Van por premio para Casa Madero

SALTILLO, COAH.- La Secretaría de Turismo de Coahuila integra una carpeta histórica sobre Casa Madero para postular su vendimia a concursos nacionales y extranjeros, con el objetivo de posicionarla como producto turístico a nivel internacional.

Martha Moncada, subsecretaria de Turismo de Coahuila, informó que el expediente se elabora con apoyo de historiadores, quienes analizan el valor histórico de la celebración y determinarán si se trata de la vendimia más antigua del continente americano.

La funcionaria destacó que Casa Madero representa a la vitivinícola más antigua del continente americano y a la más premiada de México.

"Nosotros tenemos que sentirnos bien orgullosos como coahuilenses de lo que significa Casa Madero", señaló.

Moncada resaltó que la bodega también ha contribuido al crecimiento de la actividad vitivinícola en Coahuila, pues desde épocas antiguas impulsó el desarrollo de otras empresas del sector.

"Ellos han ayudado a que en este momento contemos con más de 40 bodegas", afirmó.

Acciones de la autoridad

La subsecretaria explicó que la intención es presentar la carpeta en concursos que reconozcan la diversidad de productos turísticos, tanto en México como en otros países.

Precisó que todavía no existe una fecha para presentar el expediente, debido a que el trabajo histórico continúa.

Uno de los principales argumentos para postular la vendimia es que Casa Madero mantiene el acceso gratuito y abierto al público. Los propietarios absorben los gastos de la celebración.

De acuerdo con Moncada, la vendimia de Casa Madero recibió más de 15 mil personas, sin cobro de acceso.

La funcionaria destacó como parte de la experiencia de Casa Madero la participación de matlachines, las fogatas y las actividades nocturnas que acompañan la celebración.

"Para mí es un producto turístico nacional para el mundo", afirmó Moncada.

Detalles confirmados

La subsecretaria señaló que Coahuila ya cuenta con reconocimientos para productos turísticos como la Cabalgata y la Ruta Vino y Sidra, por lo que ahora buscan poner en valor la tradición vitivinícola de Casa Madero.

"Tenemos que tener esa diversidad para el turismo", sostuvo.