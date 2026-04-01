Choque múltiple en Múzquiz deja tres vehículos dañados

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Un aparatoso accidente vial se registró la noche del martes en esta ciudad, específicamente sobre la calle Xicoténcatl entre Justo Sierra y Jiménez, en el barrio El Pescadito.

Las autoridades informaron que las partes involucradas fueron puestas a disposición de un agente del Ministerio Público para deslindar responsabilidades.

El percance fue protagonizado por Mary Carmen N, de 19 años de edad, conductora de una camioneta GMC Terrain y, Enrique Everardo N, de 16, el cual tripulaba una Avalanche respectivamente.

Elementos de Seguridad Pública Municipal acudieron al lugar para tomar conocimiento de los hechos y coordinar las labores correspondientes.

El accidente ocurrió en la calle Xicoténcatl, donde Mary Carmen no respetó un alto.

De acuerdo con los reportes, Mary Carmen circulaba por la calle Justo Sierra en dirección de sur a norte y, al llegar al cruce con Xicoténcatl, decidió avanzar pese a la presencia de un alto gráfico.

En ese momento colisionó de frente contra la camioneta Avalanche que transitaba con vía libre, conducida por el estudiante Enrique Everardo.

Enrique Everardo, de 16 años, conducía una Avalanche que fue impactada por la GMC Terrain.

Tras el impacto, la camioneta Avalanche se proyectó contra un vehículo color blanco que se encontraba estacionado sobre la calle Xicoténcatl, en dirección de poniente a oriente. Dicho automóvil pertenece a la ciudadana Lebeyra N, quien aparece como afectada por el choque sin estar directamente involucrada en la maniobra.

Las autoridades trasladaron a los conductores al Ministerio Público para determinar responsabilidades.

Las autoridades municipales aseguraron la zona y trasladaron a los conductores ante el Ministerio Público para que se determine la responsabilidad de cada uno.

El accidente dejó como saldo tres vehículos dañados y generó gran expectación entre vecinos del barrio El Pescadito, quienes presenciaron el aparatoso choque.