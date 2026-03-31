Mario Coria exige claridad en subasta de Altos Hornos de México

A la espera de conocer el contenido del nuevo acuerdo para la subasta de Altos Hornos de México y Minera del Norte, empresarios de la región Centro demandaron claridad en el proceso y advirtieron que el éxito de la licitación dependerá de los cambios reales frente al primer intento fallido.

Mario Coria Rohell, presidente de Coparmex en Monclova, señaló que antes de emitir una valoración es necesario analizar a detalle las bases y condiciones del documento presentado por el Síndico Víctor Manuel Aguilera. El líder empresarial subrayó que uno de los principales cuestionamientos gira en torno a si esta nueva licitación incorpora ajustes para evitar repetir el escenario anterior, cuando el proceso quedó desierto.

"Habrá que revisar si realmente hay modificaciones que hagan viable esta segunda subasta o si se mantienen las mismas condiciones que ya vimos que no funcionaron en el primer intento".

Coria Rohell insistió que más allá de los intereses financieros, el proceso debe tener como eje central el cumplimiento de las obligaciones laborales, ante la situación que enfrentan miles de trabajadores. "La prioridad debe seguir siendo la misma, conservar la operación integral de Minosa y Altos Hornos de México, pero, por encima de todo, el pago a los trabajadores es lo más urgente".

Añadió que corresponde al síndico garantizar que cualquier operación de venta contemple los finiquitos, incluso por encima de los intereses de acreedores, como Cargill o de Banca Afirme, con los que se ha estado negociando.

Recordó que a nivel local existen proveedores y empresarios que no recibirán pago, pero el tema laboral es el más sensible. El dirigente empresarial consideró que el proceso debe abordarse con un enfoque social que brinde certidumbre a la región Centro y establecer bases que permitan continuar con la venta de la empresa.