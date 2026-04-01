Voraz incendio reduce a cenizas vivienda en Las Torres de Nueva Rosita

NUEVA ROSITA, COAH.- Un fuerte incendio consumió en su totalidad una vivienda marcada con el número 117 de la calle Nuevo León, en la colonia Las Torres.

El siniestro generó alarma entre vecinos y movilizó de inmediato a los cuerpos de emergencia, quienes trabajaron intensamente para sofocar las llamas.

Elementos del cuerpo de bomberos, bajo el mando del director Roberto Ramos, acudieron al lugar tras recibir el reporte de que posiblemente había una persona atrapada dentro del inmueble.

Con equipo de respiración autónoma, los apaga fuegos ingresaron a la casa y realizaron una exhaustiva búsqueda, confirmando que no había nadie en el interior.

La vivienda, propiedad de Jaime N, de 62 años de edad, terminó reducida a cenizas. El fuego arrasó con todos los bienes materiales que se encontraban en el interior, dejando al afectado sin pertenencias y con cuantiosas pérdidas.

Durante las labores de control, los bomberos procedieron a enfriar el área utilizando un extractor de ventilación, además de abrir todas las ventanas para liberar el humo acumulado. Las maniobras se prolongaron por más de dos horas debido a la magnitud del incendio.

El incendio se desató en la calle Nuevo León, generando alarma entre los vecinos de la colonia Las Torres.

En el operativo también participó el grupo Misión Bomberos, quienes brindaron apoyo en las tareas de sofocación y seguridad.

Los bomberos, bajo el mando de Roberto Ramos, realizaron una búsqueda exhaustiva en la vivienda sin encontrar personas atrapadas.

Finalmente, el fuego fue controlado y la zona quedó asegurada, aunque el inmueble resultó completamente devastado por las llamas.

Jaime N, propietario de la vivienda, sufrió pérdidas significativas tras el siniestro que dejó su hogar reducido a cenizas.