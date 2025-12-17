Carlos Villarreal y Mavi Sosa Rubio celebran graduación en Monclova

Con el objetivo de impulsar el desarrollo personal, económico y emocional de las mujeres de Monclova, el alcalde Carlos Villarreal y la presidenta honoraria del DIF Monclova, Mavi Sosa Rubio, encabezaron la graduación del segundo módulo del programa "Mujeres al Siguiente Nivel", en el que participaron 1,200 mujeres durante este segundo periodo, y un total de 2000 mujeres en 2025. Esta iniciativa se realiza con el respaldo y apoyo del gobernador Manolo Jiménez, como parte del trabajo coordinado para generar más oportunidades para las familias monclovenses.

Durante el evento, se reconoció a las mujeres que concluyeron satisfactoriamente este segundo módulo, en el que recibieron capacitación en talleres de repostería, panadería, elaboración de globos y moños, conservas industriales, aplicación de gelish en manos y diseño de cejas. Las capacitaciones se impartieron en las instalaciones del DIF Monclova, CEDIF Norte, CEDIF Sur, Centro Comunitario Eliseo Mendoza y Casa MECED.

El programa "Mujeres al Siguiente Nivel", impulsado por el DIF Monclova, tiene como objetivo brindar herramientas prácticas que permitan a las participantes fortalecer su autonomía, generar ingresos y mejorar las condiciones de sus hogares, consolidando una red de mujeres capacitadas y activas en sus comunidades.

Durante su mensaje, la presidenta honoraria del DIF Monclova, Mavi Sosa Rubio, señaló: "Quiero agradecer profundamente al alcalde Carlos Villarreal, quien desde el primer momento respaldó esta iniciativa porque cree en las mujeres de Monclova y apoya causas que generan oportunidades reales. Carlos siempre lo ha dicho: cuando a las mujeres les va bien, a Monclova le va mejor, por ello impulsamos programas que acompañan, fortalecen y ayudan a muchas familias".

Por su parte, el alcalde Carlos Villarreal reconoció el esfuerzo y compromiso de las graduadas y reiteró que su administración continuará impulsando programas de capacitación y desarrollo: "Cuando una mujer se capacita, fortalece a su familia y a su comunidad. Desde el Gobierno Municipal y en equipo con el gobernador Manolo Jiménez, seguiremos generando oportunidades para que más mujeres puedan salir adelante y mejorar su calidad de vida", expresó.

Con acciones como "Mujeres al Siguiente Nivel", el Gobierno Municipal reafirma su compromiso de seguir trabajando de manera coordinada con el Gobierno del Estado para impulsar programas que fortalezcan el desarrollo integral de las mujeres y contribuyan al crecimiento de Monclova.