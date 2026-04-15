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Coahuila

Atiene Laura Jiménez problemática de agua en Ejido La Cuchilla

La alcaldesa reafirmó su compromiso de trabajar con SIMARC para garantizar el acceso al agua.

Por Teresa Muñoz - 15 abril, 2026 - 02:29 p.m.
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      Múzquiz, Coah.- La presidenta municipal Laura Jiménez Gutiérrez, en coordinación con el gerente de SIMARC, Ing. Enrique Salazar, sostuvo una reunión con el Comisariado del Ejido Leonel Gómez Camacho y habitantes del Ejido La Cuchilla, con el objetivo de escuchar de primera mano sus inquietudes y necesidades.

      Durante el encuentro, una de las principales problemáticas expuestas fue el acceso limitado al agua potable que actualmente afecta a alrededor de 20 familias de esta comunidad, situación que impacta directamente en su calidad de vida.

      Ante ello, la alcaldesa reafirmó su compromiso de trabajar de manera conjunta con SIMARC y los habitantes del ejido para garantizar el acceso a este derecho básico. Asimismo, destacó que se dará puntual seguimiento a la situación para implementar soluciones que permitan atender esta problemática de manera pronta y eficaz.

      Acciones de la autoridad

      Con estas acciones, el gobierno municipal reitera su disposición de mantener un diálogo cercano con la ciudadanía y de impulsar medidas que contribuyan al bienestar de las comunidades.

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