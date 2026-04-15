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Coahuila

En Múzquiz despierta gran expectación cabalgata Expoasis 2026

Reservan espacios en los laterales del tramo carretero Múzquiz-Boquillas del Carmen para observar el paso de los jinetes el próximo sábado

Por Teresa Muñoz - 15 abril, 2026 - 02:27 p.m.
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      MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- A escasos días de que se realice la Tradicional Cabalgata de la Expoasis Ganadera 2026 en el Pueblo Mágico de Múzquiz, la ciudadanía ya comenzó a apartar lugares a lo largo de la carretera Múzquiz-Boquillas del Carmen.

      Familias y grupos de amigos se han organizado para instalar campamentos y asegurar un buen lugar desde donde observar el paso de los jinetes.

      Son principalmente jóvenes quienes acordonan áreas a los costados de la cinta de rodamiento. La intención es estar listos para el próximo sábado, cuando cientos de cabalgantes recorrerán las principales calles de la cabecera municipal en uno de los eventos más esperados del año.

      Detalles confirmados

      De acuerdo con el presidente de la Asociación, Apolinar Guajardo Falcón, la cabalgata arrancará el sábado 18 de abril a las 09:00 horas frente al parque recreativo La Cascada.

      El recorrido incluirá la calle Adolfo E. Romo, la arteria 5 de mayo y Presidente Juárez, hasta culminar en los terrenos de la Expoasis, donde se concentrará la fiesta ganadera.

      Ley seca para jinetes

      Las autoridades han informado que durante el trayecto se aplicará ley seca para los jinetes, con el objetivo de prevenir incidentes y garantizar la seguridad de los participantes y asistentes.

      Esta medida, acordada por las autoridades locales, busca mantener el ambiente familiar y preservar la tradición sin contratiempos.

      La Expoasis Ganadera 2026 se celebrará del 16 al 20 de abril, con actividades que incluyen la coronación de la reina Tamara I, subasta ganadera, concurso del novillo gordo, baile popular con la presentación de los Traileros del Norte, carrera de resistencia, juzgamiento de caballos y mulas, además de la evaluación de canal y otras sorpresas que prometen atraer a visitantes de toda la entidad Coahuilense y de la Unión Americana.

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