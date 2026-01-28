Vuelca tráiler en Estación Barroterán

ESTACIÓN BARROTERÁN (MPIO. DE MÚZQUIZ, COAH).- La volcadura de un tractocamión que transportaba carbón sobre la carretera estatal número 22, en el tramo Estación Barroterán-Minas de Barroterán, provocó una intensa movilización de los cuerpos de emergencia y de elementos de la Policía Civil de Coahuila la mañana de este miércoles.

El accidente se registró alrededor de las 11:30 horas, cuando el conductor de la pesada unidad marca Volvo perdió el control del volante, sobreviniendo el incidente.

Como propietario del tráiler se identificó el ciudadano Ricardo N, el cual brindó información sobre lo sucedido a los efectivos policiacos; cabe señalar que el herido fue desplazado a bordo de un vehículo particular a la clínica 27 del Instituto Mexicano del Seguro Social, ubicada en el Mineral de Palaú, para recibir atención médica especializada.

Personal de la Policía Civil de Coahuila atendieron dicho reporte como primeros respondientes al igual que elementos de bomberos del Centro de Comandos de Operaciones y Usos Múltiples de Minas de Barroterán.

Acciones de la autoridad

En el sitio, se solicitó el apoyo de una grúa de gran capacidad para remover el tractocamión que quedó recostado a un lado de la cinta de rodamiento.

Mientras tanto, las autoridades ya se encuentran realizando las investigaciones correspondientes para determinar las causas exactas del accidente.

No se reportaron otros vehículos involucrados ni víctimas adicionales, aunque se exhorta a los conductores a extremar precauciones al circular por esta carretera, especialmente en tramos con alta carga vehicular y condiciones adversas.