Fallece José S. Silva, trabajador de AHMSA en víspera navideña

La noticia de su fallecimiento fue compartida por amigos y colegas, quienes expresaron su dolor y condolencias a la familia.

Por Adriana Cruz - 24 diciembre, 2025 - 04:07 p.m.
      En plena víspera navideña, la comunidad laboral de Altos Hornos de México (AHMSA) se viste de luto tras el fallecimiento de José S. Silva, trabajador y compañero apreciado por quienes compartieron con él años de labor en la siderúrgica.

      La noticia fue dada a conocer por amigos cercanos, quienes expresaron públicamente su dolor y enviaron mensajes de solidaridad a su familia. Entre ellos destacaron palabras de despedida que reconocen su compañerismo y el lugar que deja entre la plantilla de la empresa.

      "Qué tristeza, hoy 24 de diciembre se nos adelanta en el camino nuestro amigo y compañero de trabajo José S. Silva. Descansa en paz. Mis más sinceras condolencias para su familia", se lee en una de las publicaciones realizadas por colegas.

      Compañeros describieron a Silva como una persona trabajadora, noble y siempre dispuesta a apoyar, por lo que su muerte deja un profundo pesar dentro del gremio acerero.

      Familiares y allegados se preparan para despedirlo en medio de una fecha que suele estar marcada por la celebración, pero que hoy se convierte en un momento de reflexión y unión para quienes lo conocieron.

      Descanse en paz José S. Silva.

