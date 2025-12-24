Fallece José S. Silva, trabajador de AHMSA en víspera navideña

En plena víspera navideña, la comunidad laboral de Altos Hornos de México (AHMSA) se viste de luto tras el fallecimiento de José S. Silva, trabajador y compañero apreciado por quienes compartieron con él años de labor en la siderúrgica.

La noticia fue dada a conocer por amigos cercanos, quienes expresaron públicamente su dolor y enviaron mensajes de solidaridad a su familia. Entre ellos destacaron palabras de despedida que reconocen su compañerismo y el lugar que deja entre la plantilla de la empresa.

"Qué tristeza, hoy 24 de diciembre se nos adelanta en el camino nuestro amigo y compañero de trabajo José S. Silva. Descansa en paz. Mis más sinceras condolencias para su familia", se lee en una de las publicaciones realizadas por colegas.

Compañeros describieron a Silva como una persona trabajadora, noble y siempre dispuesta a apoyar, por lo que su muerte deja un profundo pesar dentro del gremio acerero.

Familiares y allegados se preparan para despedirlo en medio de una fecha que suele estar marcada por la celebración, pero que hoy se convierte en un momento de reflexión y unión para quienes lo conocieron.

Descanse en paz José S. Silva.