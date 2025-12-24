Fiscalía busca a responsables de la muerte de Moisés en Coahuila

La Fiscalía General del Estado ya cuenta con orden de aprehensión en contra de los presuntos responsables de arrollar y causar la muerte de Moisés, un joven motociclista. Sin embargo, hasta el momento no han sido localizados, informó el delegado regional de la dependencia, Miguel Ángel Medina.

El funcionario explicó que, aunque la autoridad judicial ya entregó el mandamiento judicial, los implicados permanecen prófugos. Por lo tanto, se mantiene un operativo de búsqueda a través de las áreas de inteligencia de la policía investigadora, así como la coordinación con fiscalías de estados vecinos. "Contamos con la orden de aprehensión y seguimos trabajando para dar con su paradero. Estamos rastreando información y monitoreando en distintos puntos, incluso fuera de Coahuila", señaló Medina.

Indicó que la Fiscalía General del Estado, encabezada por el fiscal Fernando Montañez, mantiene estrecha colaboración con entidades como Jalisco, Chihuahua, Nuevo León y Durango, con el objetivo de lograr su ubicación y posterior captura.

El delegado reiteró que habrá justicia para Moisés y su familia, así como para el joven que resultó herido durante el mismo hecho, quien —dijo— presenta una evolución médica favorable.

Asimismo, calificó el caso como una agresión premeditada, con alevosía y ventaja, y subrayó que el abandono del lugar y la omisión de auxilio por parte de los presuntos responsables agravan su situación jurídica, al formar parte integral de la carpeta de investigación.

Finalmente, aseguró que la Fiscalía no quitará el dedo del renglón y que en cualquier momento se informará sobre avances en la localización y detención de los implicados.