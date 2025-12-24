Albergue Generando Vidas ofrece refugio a indigentes en Navidad

La solidaridad de los ciudadanos volvió a encender una luz de esperanza para quienes viven en el abandono. Gracias al apoyo de la comunidad, el albergue "Generando Vidas" ha logrado que varios adultos mayores en situación de calle tengan, al menos, algo de alimento que llevarse a la boca y un espacio donde sentirse acompañados esta Navidad.

Actualmente, el albergue brinda refugio a ocho personas indigentes, quienes son atendidas por Juan Francisco "Homy" Vielma, un activista que desde hace más de 22 años ha dedicado su vida al rescate y apoyo de personas que han sido olvidadas por la sociedad.

Además de ofrecerles comida, Homy hace todo lo posible por cubrir sus necesidades básicas y, sobre todo, devolverles un poco de dignidad.

En fechas donde predominan la unión familiar, el cariño y la armonía, muchos de estos abuelos habrían pasado la Navidad solos, sin hogar y sin afecto. Consciente de esa realidad, el albergue se convierte en un entorno cálido, donde la convivencia y el amor sustituyen, aunque sea por un momento, la indiferencia que suelen enfrentar día a día.

El reciente fallecimiento de un indigente en la plaza Juárez, en la colonia El Pueblo, a causa de hipotermia, marcó un antes y un después. Ante las bajas temperaturas registradas en días pasados, Vielma logró rescatar a cinco personas más, en su mayoría adultos mayores en total abandono, evitando que corrieran la misma suerte.

Esta tragedia, aunque dolorosa, despertó la conciencia de muchos ciudadanos, quienes comenzaron a solidarizarse con quienes parecen invisibles, especialmente en estas fechas decembrinas. Hoy, gracias a esa empatía colectiva, los abuelos del albergue "Generando Vidas" tienen comida, abrigo y la certeza de que aún hay personas dispuestas a tenderles la mano.