DIF Monclova y Carlos Villarreal lanzan mercadito de productos esenciales

Con el objetivo de fortalecer la economía de las familias y facilitar el acceso a productos esenciales a precios accesibles, el alcalde Carlos Villarreal encabezó el arranque del mercadito 'Canasta Básica para Todos' en Casa Meced, como parte de la estrategia de MEJORA Coahuila, que impulsa el gobernador Manolo Jiménez a través de MEJORA Coahuila, que dirige Gabriel Elizondo.

Durante el evento se destacó que esta iniciativa permitirá a las familias monclovenses adquirir productos de la canasta básica a bajo costo, y generar ahorros en el gasto del hogar. En el arranque se contó con la presencia de la presidenta honoraria del DIF Coahuila, Mavi Sosa, así como coordinadores de zona de MEJORA.

Como parte del programa, se implementarán mercaditos itinerantes en distintas colonias del municipio, acercando estos beneficios a más sectores de la población. Entre los productos disponibles destacan:

· Frijol a $20 (900 g)

· Aceite a $33 (litro)

· Huevo a $45 (tapa)

· Harina a $15 (kilo)

· Azúcar a $20 (900 g)

· Leche a $25 (litro)

El programa estará disponible en puntos fijos como Casa Meced, CEDIF Sur, CEDIF Norte y DIF Monclova, además de su modalidad itinerante. El DIF Monclova estará a cargo de su implementación para garantizar que el apoyo llegue a las familias de distintos sectores.

En su mensaje, el alcalde Carlos Villarreal destacó: 'Agradecemos el respaldo del gobernador Manolo Jiménez y el trabajo conjunto con MEJORA Coahuila. Con este programa apoyamos directamente la economía de las familias, acercando productos de calidad a precios accesibles en todos los sectores de Monclova', señaló.

Con estas iniciativas el Gobierno Municipal reafirma su compromiso de continuar trabajando en equipo con el Gobierno del Estado para impulsar programas que fortalezcan la economía familiar y el desarrollo social en Monclova.