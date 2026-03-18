Reunión de pensionados en Monclova para defender derechos

Un grupo de pensionados lanzó un exhorto al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y a la presidenta Claudia Sheinbaum, para garantizar pensiones justas conforme a la ley, al tiempo que convocaron a ex trabajadores a integrarse a un movimiento de defensa de derechos humanos.

El llamado fue encabezado por Antonio Martínez Alvarado, quien informó que actualmente buscan organizar a quienes no han recibido su pensión garantizada, con el objetivo de iniciar acciones legales colectivas.

"El monto legal de la pensión garantizada es de 17 mil 500 pesos, y lo que buscamos es integrar un listado de todos los compañeros interesados para poder gestionar este tipo de pensiones conforme corresponde", señaló.

El representante indicó que hasta el momento cuentan con un registro inicial de 10 personas, aunque reiteró la invitación abierta a más ciudadanos para que se sumen al movimiento y fortalezcan la gestión jurídica.

Asimismo, anunció que será este viernes por la mañana cuando se reúnan en la plaza principal de Monclova, donde comenzarán a recabar información y a orientar a los interesados sobre los trámites legales necesarios.

Martínez Alvarado subrayó que el movimiento no solo se enfocará en el tema de pensiones, sino que también brindará apoyo en otros ámbitos. "Somos defensores de los derechos humanos y estamos en la mejor disposición de intervenir en casos legales, familiares, laborales o incluso penales para apoyar a quien lo necesite", afirmó.

Con esta iniciativa, los pensionados buscan visibilizar su situación y avanzar en la defensa de sus derechos mediante vías legales.