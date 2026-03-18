Acto cívico por la Expropiación Petrolera en Monclova

En el marco del 88 aniversario de la Expropiación Petrolera, el alcalde Carlos Villarreal Pérez encabezó un acto cívico para recordar uno de los momentos más significativos en la historia de México, destacando la importancia de la unidad entre gobierno, iniciativa privada y ciudadanía para el desarrollo del municipio.

La ceremonia rememoró el decreto emitido el 18 de marzo de 1938 por el entonces presidente Lázaro Cárdenas del Río, mediante el cual se nacionalizó la industria petrolera, marcando un parteaguas en la soberanía energética del país. Este hecho histórico consolidó el control del Estado sobre los recursos naturales y sentó las bases para la creación de Petróleos Mexicanos (PEMEX), símbolo del desarrollo industrial mexicano.

Durante el evento, se contó con la presencia del teniente coronel Jorge Luis Cigarroa, comandante del 105 Batallón de Infantería, en representación del Ejército Mexicano, así como trabajadores de PEMEX, funcionarios municipales y la participación de la banda de guerra de la UTRCC, quienes dieron realce al acto solemne.

En su mensaje, el alcalde resaltó que esta conmemoración no solo recuerda el pasado, sino que también invita a fortalecer el trabajo conjunto en el presente. "Sigamos trabajando en equipo con la iniciativa privada y la ciudadanía para, en alianza, impulsar el desarrollo de Monclova y generar más y mejores oportunidades para las familias", expresó.

El Gobierno Municipal reiteró así su compromiso de mantener vivos los valores históricos que dieron forma al país, al tiempo que impulsa acciones para el crecimiento económico y social de la región.