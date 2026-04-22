Choque entre tráileres bloquea la carretera 57 libre; reportan dos heridos

Arteaga, Coahuila.- Un fuerte accidente entre dos unidades de carga pesada provocó el cierre total de la carretera federal 57 libre, en el tramo Saltillo–Matehuala, luego de registrarse un impacto frontal durante la madrugada de este miércoles.

El percance ocurrió alrededor de las 5:00 horas, a la altura del kilómetro 224, cuando, de acuerdo con los primeros informes, uno de los tráileres habría invadido el carril contrario, ocasionando la colisión directa contra otra unidad.

Tras el choque, ambos vehículos quedaron severamente dañados y atravesados sobre la vía, impidiendo por completo la circulación en ambos sentidos.

Fueron automovilistas que transitaban por la zona quienes alertaron a las autoridades a través del sistema de emergencias, lo que generó la rápida movilización de cuerpos de auxilio.

El accidente y su impacto en la circulación

En el lugar, paramédicos brindaron atención a dos personas lesionadas. Una de ellas fue reportada en estado crítico, catalogada como código rojo, mientras que la segunda presentó heridas de consideración, siendo clasificada como código amarillo. Ambos fueron trasladados a un hospital para recibir atención médica.

Rescate y atención de emergencias

Elementos del Cuerpo de Bomberos de Saltillo, junto con paramédicos de Arteaga, llevaron a cabo labores de rescate, atención prehospitalaria y control de riesgos, debido a derrames de combustible y daños en las unidades involucradas.

Cierre prolongado de la carretera

Debido a la magnitud del accidente, la carretera permaneció cerrada por varias horas, mientras se realizaban las maniobras para retirar los vehículos y limpiar la carpeta asfáltica.