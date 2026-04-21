Carlos Villarreal destaca inversión en infraestructura educativa en Monclova

Con el objetivo de fortalecer la infraestructura educativa, el gobernador Manolo Jiménez, a través del alcalde Carlos Villarreal y de Gabriel Elizondo, coordinador de Mejora Coahuila, realizó la entrega de un arco-techo estructural en el CBTIS No. 36, con una inversión de 6.5 millones de pesos, como parte de la política pública de Impulso Educativo del ICIFED, en beneficio de más de 2 mil estudiantes.

La obra consistió en la construcción de un arco-techo estructural, que permitirá contar con un espacio adecuado para actividades cívicas, deportivas y recreativas. En el marco del Programa de Infraestructura Educativa 2025 en Monclova, se han realizado 13 obras con una inversión superior a 22 millones de pesos, beneficiando a más de 6,800 estudiantes.

Durante el evento, el alcalde Carlos Villarreal destacó: "Esta obra es resultado del trabajo en equipo y del compromiso con la educación. Gracias al respaldo del gobernador Manolo Jiménez, hoy entregamos espacios dignos y seguros para nuestras y nuestros estudiantes. Seguiremos impulsando acciones que fortalezcan la infraestructura educativa, porque invertir en educación es invertir en el futuro de Monclova y de Coahuila".

Por su parte, Gabriel Elizondo señaló que estas acciones reflejan el compromiso del Gobierno del Estado con la educación, al mejorar las condiciones para la formación de las y los estudiantes.

En el evento estuvieron presentes Sergio Sisbeles Alvarado, subsecretario de Gobierno en la Región Centro–Desierto; Ignacio Covarrubias Cabello, subsecretario de Infraestructura Social; Abraham Segundo González, director de Servicios Educativos de la Región Centro–Desierto; Julio Iván Long Hernández, director del ICIFED; así como Jonathan Flores Orta, director del CBTIS No. 36.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal reitera su compromiso de continuar trabajando en coordinación con el Gobierno del Estado para impulsar obras que fortalezcan la infraestructura educativa en Monclova.