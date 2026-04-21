Prisión preventiva para Jahziel Abisaí N tras agresión en Múzquiz

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Mediante audiencia inicial, un juez de control del Juzgado Penal de Sabinas decretó como medida cautelar prisión preventiva contra Jahziel Abisaí N, acusado del delito de homicidio calificado en grado de tentativa.

El individuo, de oficio carpintero y 35 años de edad, habría atacado el pasado fin de semana con alevosía y ventaja a Osiel Alejandro N, quien sobrevivió a las graves heridas sufridas al término de un evento social en la localidad.

El Agente del Ministerio Público,formuló la imputación contra el detenido, domiciliado en el Callejón de Los Guerra, en el barrio La Casa Azul.

La acusación se centra en la agresión que puso en riesgo la vida de la víctima, al provocarle lesiones profundas en la cavidad torácica.

Durante la audiencia inicial, la defensa del procesado solicitó la duplicidad del término constitucional, con el fin de preparar su estrategia legal.

Por su parte, el juez de Primera Instancia en Materia Penal, Acusatorio y Oral, concedió al Ministerio Público la medida cautelar, por lo que la continuación de la audiencia se llevará a cabo el próximo sábado.

Cabe destacar que las heridas infligidas a Osiel Alejandro N fueron catalogadas como de alto riesgo, ya que comprometieron órganos vitales.

El joven permanece bajo atención médica, mientras las autoridades continúan con el proceso judicial en contra de su presunto agresor.

El caso ha generado preocupación en la comunidad de Múzquiz, donde se espera que la justicia esclarezca los hechos y se determine la responsabilidad del imputado.

La audiencia del fin de semana será clave para definir la situación jurídica de Jahziel Abisaí N.