Familiares solicitan apoyo económico para joven acuchillado en Múzquiz

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Familiares de Osiel Alejandro N., joven que el pasado fin de semana fue acuchillado al término de un evento en esta localidad, han solicitado el apoyo voluntario de la ciudadanía para reunir la cantidad de 70 mil pesos, el recurso económico será destinado a cubrir estudios médicos y el tratamiento que requiere el paciente tras la agresión sufrida.

De acuerdo con los familiares, cualquier aporte, por pequeño que sea, marcará una gran diferencia en el proceso de recuperación de Osiel Alejandro.

La situación ha generado solidaridad entre vecinos y conocidos, quienes han comenzado a difundir la petición en redes sociales en bien de solidaridad hacia el joven herido.

La familia destacó que el joven permanece bajo atención médica especializada, por lo que los gastos se han incrementado considerablemente.

Ante ello, hicieron un llamado a la comunidad para sumarse a esta causa y brindar apoyo en la medida de sus posibilidades.

Para facilitar la ayuda, se puso a disposición el número telefónico de la madre del joven 866 277 69 98.

Con ello, se busca que las personas interesadas tengan un canal seguro y confiable para colaborar.

Los familiares reiteraron su agradecimiento a quienes ya han mostrado apoyo y confianza, y señalaron que esperan que la solidaridad de la ciudadanía permita reunir la cantidad necesaria para garantizar la atención médica y el bienestar de Osiel Alejandro.