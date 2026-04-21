Detienen a presunto agresor de menor en Melchor Múzquiz

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Un individuo fue detenido por autoridades policiales tras ser señalado como presunto responsable del delito de abuso sexual en agravio de una menor de seis años de edad.

El caso será judicializado ante un juez de control del Juzgado Penal, quien determinará la situación legal del acusado en los próximos días.

El delegado de la Fiscalía General del Estado, Diego Garduño Guzmán, confirmó la detención y explicó que el hecho fue denunciado oportunamente ante la instancia correspondiente. Gracias a la denuncia, se activaron los protocolos de atención inmediata para dar seguimiento al caso.

El incidente ocurrió en el fraccionamiento Las Misiones, donde las autoridades actuaron con rapidez para asegurar al presunto agresor. La intervención inmediata permitió que el individuo fuera puesto a disposición de la justicia sin mayores contratiempos.

Por motivos de seguridad y para no entorpecer las investigaciones en curso, la Fiscalía ha decidido reservar información adicional sobre el detenido. Asimismo, se busca proteger la identidad de la víctima, garantizando su derecho a la privacidad y evitando cualquier tipo de revictimización.

Las autoridades reiteraron su compromiso de atender con firmeza los delitos que atenten contra la integridad de menores de edad. El caso continuará bajo investigación y se espera que en los próximos días se lleve a cabo la audiencia inicial ante el órgano jurisdiccional.