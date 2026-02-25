A casi dos años, viuda exige justicia por fallecimiento tras presunta persecución policial en Monclova

Monclova, Coah. A casi dos años de la muerte de su esposo, ocurrida la madrugada del 27 de abril de 2024, Mayra Medrano Perales acudió nuevamente al Ministerio Público para exigir avances en la carpeta de investigación, al asegurar que el fallecimiento no fue un accidente, sino consecuencia de una persecución policial irregular.

De acuerdo con su testimonio, los hechos comenzaron cuando su esposo salió de una reunión y pasó por el filtro antialcohol instalado en el sector del parque Xochipilli. Señala que, tras cruzar el punto de revisión, fue perseguido por una patrulla identificada como la número 220.

La persecución, asegura, se prolongó por varias vialidades de la ciudad: desde las inmediaciones del Xochipilli, continuando por bulevar Díaz Ordaz, avenida Las Torres y hasta la calle 30 de Abril, en la colonia El Roble, donde el conductor perdió el control y se impactó contra la barda de un domicilio, falleciendo en el lugar.

La denunciante sostiene que durante el trayecto la unidad policial no activó torretas ni sirenas, y que en ningún momento se le marcó el alto de manera formal. "No fue un accidente, fue un homicidio", expresó.

La mujer afirma que existen videos en los que se observa que los elementos policiacos se percataron del impacto, pero posteriormente se retiraron del lugar, dejando el cuerpo abandonado. Vecinos del sector, dijo, escucharon el fuerte estruendo del choque debido al alto cilindraje de la motocicleta y la velocidad alcanzada durante la persecución.

Además, denunció que en las horas posteriores algunos vecinos habrían sido intimidados para no entregar grabaciones de cámaras de seguridad. Señaló que fue la propia familia quien recabó evidencia, identificó el número de patrulla y los nombres de los oficiales presuntamente involucrados.

La viuda asegura que, pese a múltiples reuniones con autoridades municipales de aquel momento, entre ellas el entonces director de Seguridad Pública y personal jurídico, no obtuvo respuestas claras ni avances sustanciales. Afirma que los oficiales continúan en funciones y que los testigos no han sido formalmente citados a declarar.

Cabe recordar que meses antes de los hechos, autoridades municipales habían hecho un llamado público para evitar persecuciones de motociclistas, luego de diversos reclamos ciudadanos por incidentes similares en la ciudad.

La denunciante sostiene que incluso existiría un documento donde se ordenaba no continuar la persecución; sin embargo, asegura que los elementos hicieron caso omiso.

Ante el cambio en la estructura de procuración de justicia, la mujer solicitó la intervención del nuevo delegado regional de la Fiscalía para revisar la carpeta de investigación y esclarecer qué diligencias faltan por realizar.

"Ya a mi esposo no me lo van a devolver, pero necesito justicia", expresó. Señaló que no pudieron vivir su duelo en paz, pues desde el día siguiente al funeral iniciaron las gestiones legales sin obtener —hasta ahora— resultados.

Asegura que su esposo contaba con más de 20 años de experiencia conduciendo motocicleta y que no se encontraba en estado de ebriedad al momento de los hechos. Insiste en que existen grabaciones que muestran que el motociclista incluso se detuvo antes de cruzar algunas vialidades, mientras que la patrulla circulaba a alta velocidad.

La familia reiteró que continuará manifestándose hasta que el caso avance y se determinen responsabilidades.