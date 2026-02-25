Familia pide apoyo para gastos médicos de Elvia N tras volcar

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Familiares de la ciudadana Elvia María N solicitaron el apoyo de la sociedad en general para reunir recursos económicos destinados a cubrir los gastos médicos de la paciente, tras la aparatosa volcadura ocurrida la mañana del pasado 24 de febrero sobre la carretera estatal número 20, en el tramo Múzquiz-Palaú.

¿Cómo ocurrió el accidente?

Luego de ser intervenida en la clínica 27 del IMSS de Palaú, la mujer fue trasladada de emergencia al Hospital privado San José de la ciudad de Monclova, Coahuila, donde permanece bajo atención especializada.

A través de redes sociales, mediante el perfil de Yossy Torres, hija de la afectada, se difundió un mensaje en el que se explicaba la necesidad de reunir 22 mil 197 pesos para el traslado en ambulancia especial, debido a la urgencia cerebral que presenta la paciente.

Apoyo de la comunidad

La familia logró reunir 12 mil 177 pesos, por lo que reiteran que cualquier ayuda es valiosa para quienes deseen sumarse a la causa.

Los familiares informaron que, pese a la gravedad del accidente, Elvia María se encuentra estable, aunque requiere de más estudios clínicos donde se encuentra hospitalizada.

Asimismo, pidieron a la comunidad mantenerla en sus oraciones para su pronta recuperación, destacando la solidaridad que han recibido por parte de vecinos y conocidos.

Mensaje de agradecimiento

En un mensaje de agradecimiento, Yossy Torres expresó: "Muchas gracias a todos por su ayuda, sin ustedes mi mamá no estaría aquí. De momento los doctores nos dicen que los próximos cuatro días son cruciales para su cerebro; tiene fracturas y otras hemorragias en el resto del cuerpo, por favor, sigan manteniéndola en sus oraciones".

La familia subrayó que la fe y el respaldo social han sido fundamentales en este difícil proceso.

Como se recordará, la mujer volcó cuando se desplazaba en dirección norte sobre la carretera estatal, quedando inconsciente al momento del accidente.

El hecho generó una rápida movilización de cuerpos de emergencia, quienes lograron estabilizarla y trasladarla a un hospital, donde ahora lucha por recuperar su salud con el apoyo de su familia y la comunidad.