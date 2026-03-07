Pareja de adultos mayores sufre salida de camino en carretera federal 30

NADADORES, COAH. — Una pareja de adultos mayores procedente de Chicago, Illinois, protagonizó una aparatosa salida de camino la tarde de este sábado sobre una carretera cercana al ejido El Águila, luego de que el conductor perdiera el control del vehículo al tomar una pronunciada curva de la carretera federal número 30.

El accidente ocurrió cuando Roberto de la Rosa conducía un automóvil Grand Marquis color negro, en el que viajaba acompañado de su esposa Bertha Flores, mientras se dirigían con destino a la ciudad de San Pedro, donde acudirían debido a que un familiar se encontraba delicado de salud.

De acuerdo con el propio conductor, la preocupación y la prisa por llegar al lugar provocaron que circulara a una velocidad mayor a la recomendada. Al llegar a la altura del ejido El Águila tomó la curva de forma inadecuada y perdió el control del volante.

El vehículo terminó saliendo estrepitosamente del camino, quedando a un costado de la carretera con daños considerables, lo que generó la movilización de cuerpos de auxilio.

Paramédicos del Grupo de Urgencias Básicas Coahuila (GUBC) acudieron al sitio para brindar atención prehospitalaria al matrimonio, quienes presentaban algunos golpes tras el percance; sin embargo, ambos decidieron no ser trasladados a un hospital.

Elementos de la Policía Municipal también arribaron al lugar para tomar conocimiento de lo ocurrido y resguardar la zona mientras se realizaban las maniobras correspondientes.

Afortunadamente, el accidente no dejó personas con lesiones de gravedad, aunque el automóvil resultó con daños materiales considerables.

Posteriormente, las autoridades solicitaron el apoyo de una grúa para retirar el vehículo del sitio y despejar el área, mientras se llevaban a cabo los trámites correspondientes tras el percance.