Celebrarán 105 Aniversario del Ejido La Cuchilla

EJIDO LA CUCHILLA, COAH. — Los habitantes de esta comunidad rural se preparan para conmemorar el 105 aniversario del Ejido La Cuchilla, una celebración que promete reunir a familias y visitantes con actividades culturales, gastronómicas y musicales.

El comisariado ejidal, Leonel Gómez Camacho, informó que los festejos iniciarán el próximo 24 de abril y culminarán el día 26, con un programa lleno de tradición y convivencia.

Como parte de las actividades, el viernes 24 de abril se llevará a cabo el concurso de parrilleros denominado "Grill Fest", donde participarán alrededor de 20 equipos. Este evento servirá como plataforma para seleccionar a los representantes que competirán posteriormente en un certamen a nivel estatal.

Para garantizar la calidad del concurso, se contará con jueces reconocidos como Anuar Yutani, de Sabinas; Eve Tobías, parrillero estrella de La Cuchilla; y el ingeniero Félix Romo, del municipio de San Juan de Sabinas.

La noche de ese mismo día estará marcada por la coronación de la Reina del Ejido, quien será elegida mediante cómputo comunitario. La participación de jóvenes del ejido será fundamental en este proceso, donde además habrá un baile popular abierto a toda la población, completamente gratuito, fortaleciendo así el sentido de unidad y pertenencia entre los habitantes.

El sábado 25 de abril se realizará la tradicional cabalgata, que dará inicio a las 09:00 horas y contará con diversas sorpresas para los asistentes.

Al mediodía, los organizadores ofrecerán comida gratuita a los cabalgantes y a todas las personas que deseen acompañar la jornada, reafirmando el carácter hospitalario de la comunidad.

Finalmente, se celebrará otro baile popular gratuito, en el que se espera la participación de agrupaciones musicales como Banda Kañón y La Huella Norteña, poniendo el broche de oro a una festividad que busca preservar las tradiciones, fomentar la convivencia y enaltecer la historia del Ejido La Cuchilla.