Segunda Edición de la Arreada Múzquiz 2026 promete tradición y derrama económica

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH. — La alcaldesa del Municipio de Múzquiz, Laura Jiménez Gutiérrez, anunció que la Segunda Edición de la Arreada Múzquiz 2026 traerá consigo una importante derrama económica para este Pueblo Mágico, consolidándose como uno de los eventos más esperados en la Región Carbonífera.

La festividad, que se llevará a cabo los días 14 y 15 de marzo, busca fortalecer la identidad cultural y atraer visitantes de distintos puntos del país, del extranjero y, sobre todo, de los municipios que conforman la entidad coahuilense.

La edil destacó que la invitación está abierta a todas las familias de municipios vecinos, a los paisanos que radican en la Unión Americana, a los residentes de otros estados de la República Mexicana y, por supuesto, a los habitantes de Múzquiz.

"Queremos que este evento sea un punto de encuentro que refuerce nuestras raíces y que, al mismo tiempo, genere beneficios para todos", expresó.

Como parte de los preparativos, el pasado viernes transportistas de ganado realizaron un recorrido desde el Cañón del Lobo hasta los corrales del rancho El Jaralito, en una acción que simboliza la esencia de la Arreada, evento que coordina el ciudadano Javier Espinoza.

Este movimiento tradicional marca el inicio de la logística para la celebración, que combina actividades culturales, familiares y de convivencia comunitaria.

Jiménez Gutiérrez subrayó que con estas acciones se cumple el compromiso de preservar las tradiciones del municipio, ofreciendo a la ciudadanía eventos 100 % familiares y culturales.

"La Arreada es más que una fiesta, es un homenaje a nuestras raíces y una oportunidad para que las nuevas generaciones conozcan y valoren nuestras costumbres", puntualizó.

Además, la alcaldesa resaltó el impacto económico que tendrá la festividad, pues se espera una reactivación significativa del turismo. Restauranteros, hoteleros, gasolineros y vendedores ambulantes serán algunos de los sectores beneficiados, generando un círculo virtuoso que fortalece la economía local y posiciona a Múzquiz como un destino atractivo dentro de los Pueblos Mágicos de México.

De acuerdo con el programa establecido, el 14 de marzo se realizará la arreada con más de 400 cabezas de ganado, partiendo de los corrales del rancho El Jaralito hasta llegar al Centro Histórico de Múzquiz, con destino final en la Arena La Misión, seguido de un rodeo infantil entre lanas y borregas, además del Ranch Sorting con vaqueros Surf.

Posteriormente, el 15 de marzo, a las 14:00 horas, se realizará el Rodeo Rancho 2026 "Réplica de la Antigüedad", con ceremonia de inauguración, entrega de reconocimientos y presentación de equipos. Se realizarán suertes como arreo a traila, lazo y herraje de novillo, ordeña de vaca y rescate de vaquero, acompañadas de música en vivo y el Corredor Artesanal. El ingreso general será módico.