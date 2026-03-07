Laura Jiménez gestiona solución a drenaje colapsado y mejora alumbrado en Las Misiones

Múzquiz, Coahuila. — La presidenta municipal, Laura Jiménez Gutiérrez, realizó gestiones ante la constructora responsable de la Colonia Las Misiones, en la cabecera municipal, logrando el arreglo de registros domiciliarios de drenaje que presentaban daños severos y que, debido al uso continuo, colapsaban, generando afectaciones a las familias del sector.

Luego de años sin atención y tras diversas administraciones pasadas, la alcaldesa impulsó las acciones necesarias para dar solución a esta problemática que aquejaba a una de las colonias con mayor población en el municipio. Gracias a estas gestiones, se dio inicio a los trabajos para rehabilitar el sistema de drenaje colapsado, brindando mayor seguridad y mejores condiciones de salubridad a los habitantes.

Acciones de la autoridad

Asimismo, el Gobierno Municipal, a través de la Dirección de Alumbrado Público, llevó a cabo la instalación de aproximadamente 15 luminarias LED nuevas en una primera etapa, ya que el sector no contaba con cableado ni luminarias funcionales debido a actos de vandalismo registrados anteriormente.

Con estas acciones, la administración municipal reafirma su compromiso de mejorar la infraestructura urbana y elevar la calidad de vida de las familias de Las Misiones.

Exhorto a la ciudadanía

Finalmente, se exhorta a la ciudadanía a cuidar la infraestructura pública y denunciar ante Seguridad Pública cualquier daño o acto vandálico, a fin de que continúen las mejoras y el rescate integral de la colonia en beneficio de todos sus habitantes.